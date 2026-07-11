Ученые ЮУрГУ создали наносито для очистки воды и нефти от загрязнений

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно со специалистами из Москвы впервые создали металл-органический каркас нового типа, способный избирательно захватывать молекулы с хлором, бромом и йодом.
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