Банки одобряют только 40% реструктуризаций, несмотря на рост «плохих долгов» МСП

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулся с вызреванием «плохих долгов»: доля дефолтов среди представителей микробизнеса за последние 12 месяцев выросла с 8,1% до 9,9%, среди малых предприятий — с 3,7% до 5,9%.