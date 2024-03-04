Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Депутат Журова не верит, что Промеса выпустили из-за помощи властей России

Депутат Журова не верит, что Промеса выпустили из-за помощи властей России

Депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что не верит в версию, согласно которой нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был освобожден из-под стражи в ОАЭ благодаря вмешательству российских властей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх