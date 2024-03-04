Депутат Журова не верит, что Промеса выпустили из-за помощи властей России

Депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что не верит в версию, согласно которой нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был освобожден из-под стражи в ОАЭ благодаря вмешательству российских властей.
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