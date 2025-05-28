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Жесткие слова Василия Шукшина в назидание зумерам, которым не нравится сегодняшняя жизнь

Жесткие слова Василия Шукшина в назидание зумерам, которым не нравится сегодняшняя жизнь

Мадам Хельга Знаю, что современные ребята почти не читают то, что им задают на лето. Шолохов, Шукшин, Твардовский - имена, которые скоро забудут.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
Ну развили тут мыльную пену....20 лет назад продав частный дом с участком в 3 сотки в Ташкенте, смогли в России купить квартиру в маневренном фонде.Внуки были школьники.Сейчас имеют высшее образование,свои фирмы,коттеджи,дома.Кто хочет хорошо жить-обязательно будет!А не мечтать-найти пресс денег!Хватит п-----ть
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2 час.
ДМ
Денис Милюков
Я немного успел пожить во времена СССР, помню 90е и живу в одном из городов центральной России, поэтому вижу, с какими розовыми очками москвичи, которые живут в городе, выжимающем деньги с регионов, за счёт этого предоставляя все блага, пишут хвалебные оды власти. Более того, я с 15 лет определил для себя свою политическую позицию, а едва исполнилось 18, вступил в КПРФ. Участник второго &quot;Похода на Москву&quot; в 1998 году, маршей &quot;Антикапитализм&quot; начала 2000х. Поэтому вдолбить мне какую- либо картинку попросту ни у кого бы не получилось. Я сильно упёртый в политическом плане. Про директора, я и не говорил, что без высшего. Знаю нескольких человек, кто дорос из простых работяг и до директора, но в большинстве до начальников цехов. Ну а Советы к сожалению да, были несколько ограничены одно время во власти, но даже тогда у них было больше полномочий, чем у современных депутатов, также как и ответственности. Современного депутата отозвать фактически невозможно, а депутата тех лет, трудовой коллектив, от которого он выдвигаться, отзывался без проблем.
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2 час.
Александр Третьяк
Больше всего улыбнуло насчет пенсионеров катающихся по свету
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55 мин.
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