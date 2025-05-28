Жесткие слова Василия Шукшина в назидание зумерам, которым не нравится сегодняшняя жизнь

ДМ

Денис Милюков

Я немного успел пожить во времена СССР, помню 90е и живу в одном из городов центральной России, поэтому вижу, с какими розовыми очками москвичи, которые живут в городе, выжимающем деньги с регионов, за счёт этого предоставляя все блага, пишут хвалебные оды власти. Более того, я с 15 лет определил для себя свою политическую позицию, а едва исполнилось 18, вступил в КПРФ. Участник второго "Похода на Москву" в 1998 году, маршей "Антикапитализм" начала 2000х. Поэтому вдолбить мне какую- либо картинку попросту ни у кого бы не получилось. Я сильно упёртый в политическом плане. Про директора, я и не говорил, что без высшего. Знаю нескольких человек, кто дорос из простых работяг и до директора, но в большинстве до начальников цехов. Ну а Советы к сожалению да, были несколько ограничены одно время во власти, но даже тогда у них было больше полномочий, чем у современных депутатов, также как и ответственности. Современного депутата отозвать фактически невозможно, а депутата тех лет, трудовой коллектив, от которого он выдвигаться, отзывался без проблем.