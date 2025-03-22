Карасин поздравил Лаврова с юбилеем

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова замечательным человеком во всех смыслах, он также пожелал ему доброго здоровья и побольше приятных встреч.