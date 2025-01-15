Автоэксперт Бойко объяснила, кто может воспользоваться автокредитом в 2025 году

Льготное автокредитование в России будет продолжать свою работу вплоть до 2025 года.Ольга Бойко, занимающая должность директора финансового департамента компании "Рольф", В беседе с "Российской газетой" рассказала о том, как получить максимум пользы от программы льготного автокредита в России.