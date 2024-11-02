Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Кудряшов
    СЛАВА ему!!! Сколько жизней спас он нашим !!!!!Даниэль Мартиндэй...
  • Игорь Максаков
    Товарищ Сталин, начав наступление в феврале 1942 года к началу мая 1945 года освободил территорию в несколько миллион...Bloomberg рассказ...
  • Наталья
    А зачем? Тут главное - хайпануть.Даниэль Мартиндэй...

У Эодогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

У Эодогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

Борьба с «иноагентами» становится все более популярным спортом у правящих кругов различных стран. После Киргизии и Грузии, где уже почти год работает принятый, как утверждают на Западе, списанный с российского образца, закон об иностранном влиянии, свою версию подобного закона планирует принять и Турция Как утверждает Bloomberg, такой документ будет рассмотрен в Анкаре уже в ближайшие дни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх