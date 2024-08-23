Как и зачем был подписан пакт Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 года, в Москве был подписан один из самых важных документов всего XX века – пакт Молотова-Риббентропафото: Фонд ЦГАКФД\Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией.
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