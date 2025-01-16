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Купание в море в Крещение

Купание в море в Крещение

Никто не гарантирует чистоту воды в ночь на 19 января в купелях, установленных в морских акваториях. Роспотребнадзор уточнил, что к стационарным купелям нет никаких претензий и пользоваться ими можно без ограничений.

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