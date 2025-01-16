Купание в море в Крещение

Никто не гарантирует чистоту воды в ночь на 19 января в купелях, установленных в морских акваториях. Роспотребнадзор уточнил, что к стационарным купелям нет никаких претензий и пользоваться ими можно без ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии