Владимир Путин: Россия будет строить новые надводные и подводные суда

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера «Архангельск».
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