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Орловская область резко увеличила продажи кормов для животных

Орловская область резко увеличила продажи кормов для животных

Отгрузка кормов и добавок из Орловской области выросла на 40%. За 9 месяцев текущего года регион направил 38,8 тыс.

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