В статье, опубликованной в журнале Front Line Desk, сообщается, что в радиационных поясах Ван Аллена обнаружен третий пояс, заполненный электронами и протонами высоких энергий.
Обнаружен невидимый щит, окружающий Землю
Комментарии
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A
Antanas
Очень интересно.🥲👍👍👍👍👍.
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16 час.
Анатолий
Так что, эфиопов переселят в другую галактику?
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14 час.
алекс кузь
Руль на себя, и , жестко, вверх. Потомки дворян , банкиров и бвндитов с черными душами, мерзкими телами и частн собств , войдут в обьятия светлых сил. А светлые силы - это, случайно , не силы кпрф или партии пенсионеров с рпц.
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9 час.
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