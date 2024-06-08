Обнаружен невидимый щит, окружающий Землю

алекс кузь

Руль на себя, и , жестко, вверх. Потомки дворян , банкиров и бвндитов с черными душами, мерзкими телами и частн собств , войдут в обьятия светлых сил. А светлые силы - это, случайно , не силы кпрф или партии пенсионеров с рпц.