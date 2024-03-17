В Москве победителями второго розыгрыша «Миллиона призов» стали 629 тыс 75 человек

Победители розыгрыша получат информационное SMS c номера DIT_MOS Среди участников онлайн-голосования на выборах президента РФ проведен второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии