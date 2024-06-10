Автомобиль ДПС протаранил питбайк с подростками. Бастрыкин ждет доклада

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об обстоятельствах ЧП в Новоуральске – там подростки на питбайке получили травмы при задержании их экипажем ДПС.
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