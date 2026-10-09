Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина послание Трампу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не передавал каких-либо посланий главе Белого дома Дональду Трампу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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