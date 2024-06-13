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Русская весна

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В США высказались об американских солдатах на Украине

В США высказались об американских солдатах на Украине

США не отправят военнослужащих в зону боевых действий на Украине, ограничившись финансовой помощью, поскольку этот конфликт не представляет для них непосредственной угрозы, заявил член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Fox Business.

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