Непобежденный боец UFC о победе Морозова: «Хороший бой»

Непобежденный боец UFC Алиасхаб Хизриев (14-0) под постом Сергея Морозова отреагировал на победу казахстанца: «Хороший бой показал, молодец» Морозов победил единогласным решением американца Джорни Ньюсона, одержав 3 победу в сильнейшей лиге мира.

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