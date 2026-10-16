Малайзия нашла способ вернуться в календарь Формулы 1?PirelliВласти Малайзии рассматривают возможность возвращения в календарь Формулы 1 по схеме ротации: Гран При на трассе Сепанг проводился бы не каждый год, а чередовался с этапом в другой стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым