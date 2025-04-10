Сексуальное насилие назвали повсеместным в индустрии развлечений «цивилизованной» страны

Сексуальное насилие и сексуальные домогательства сделались “эндемичным явлением” во французской индустрии развлечений, говорится в разоблачительном докладе французских политиков, в котором содержится вывод, что женщины и дети по-прежнему регулярно подвергаются абьюзу.