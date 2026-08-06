Подмосковный педиатр Малютина развеяла миф о вреде кесарева сечения для лактации

Кесарево сечение само по себе не приводит к позднему появлению или нехватке грудного молока. Лактацию чаще осложняют разлучение женщины с ребенком после родов и кормление из бутылочки до первого прикладывания, рассказала заместитель главного врача Щелковского перинатального центра по педиатрической помощи Людмила Малютина.