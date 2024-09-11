Дотком высмеял решение США о санкциях в отношении Ирана

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высмеял в социальной сети X заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении санкций в отношении Ирана за якобы передачу вооружения России.
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