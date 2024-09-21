БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Снова стало страшно: Запад пока отказался от ударов вглубь России

Снова стало страшно: Запад пока отказался от ударов вглубь России

Без красных линий Когда Верховный публично включается в ход дел спецоперации, обычно всё проходит по его сценарию.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Страшно то, что теперь они не будут публично объявлять о своих разрешениях. Хохлы начнут бить по нам их ракетами, а те будут руками разводить: мы, типа, не разрешали.
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3 час.

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