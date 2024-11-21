ЦБ готовится ограничивать закредитованность крупных компаний

Банк России планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам в рублях и иностранной валюте и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из проекта указания ЦБ.
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