Вот уже неделю весь мир и особенно Запад следит за новостями с Ближнего Востока гораздо пристальнее, чем в предшествующие месяцы.
Предельная ставка: для чего Израиль провоцирует войну с Ираном
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Людмила Лиханова
Восток - дело тонкое, но там не прощают унижений и обид. Так что израЭль просчитался и по-тихоньку идет или к полному уничтожению или , что для них было бы "счастьем" отдать территории под Палестинское государство и фактически и юридически. При этом израильтянам навсегда будет заказан ход на территорию Палестины. А на этих землях много чего хорошего, дорогого и полезного. Так один взбаломошный идиот прикончит свою (свою ли? Ведь эта земля была Палестина) страну и навсегда останется презренным фашистом и будет очень много вопросов о геноциде евреев немецкими фашистами.
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14 час.
Людмила Лиханова
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14 час.
И
Искандер
Недавно жиды обещали, что как только "закончат" с палестинцами. немедленно возьмутся за нас. На Украине. Похоже, пока что выход жидов на фронты Украины откладывается, у пейсатого племени новые проблемы. В общем, "Издохни Израиль, издохни Америка!".
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12 час.
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