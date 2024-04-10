Предельная ставка: для чего Израиль провоцирует войну с Ираном

Людмила Лиханова

Восток - дело тонкое, но там не прощают унижений и обид. Так что израЭль просчитался и по-тихоньку идет или к полному уничтожению или , что для них было бы "счастьем" отдать территории под Палестинское государство и фактически и юридически. При этом израильтянам навсегда будет заказан ход на территорию Палестины. А на этих землях много чего хорошего, дорогого и полезного. Так один взбаломошный идиот прикончит свою (свою ли? Ведь эта земля была Палестина) страну и навсегда останется презренным фашистом и будет очень много вопросов о геноциде евреев немецкими фашистами.