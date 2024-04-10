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Несекретные материалы

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Предельная ставка: для чего Израиль провоцирует войну с Ираном

Предельная ставка: для чего Израиль провоцирует войну с Ираном

Вот уже неделю весь мир и особенно Запад следит за новостями с Ближнего Востока гораздо пристальнее, чем в предшествующие месяцы.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Восток - дело тонкое, но там не прощают унижений и обид. Так что израЭль просчитался и по-тихоньку идет или к полному уничтожению или  , что для них было бы &quot;счастьем&quot; отдать территории под Палестинское государство  и фактически и юридически. При этом израильтянам навсегда будет заказан ход на территорию Палестины. А на этих землях много чего хорошего, дорогого и полезного. Так один взбаломошный идиот прикончит свою (свою ли? Ведь эта земля была Палестина) страну и навсегда останется презренным фашистом и будет очень много вопросов о геноциде евреев немецкими фашистами.
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14 час.
Людмила Лиханова
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14 час.
И
Искандер
Недавно жиды обещали, что как только &quot;закончат&quot; с палестинцами. немедленно возьмутся за нас. На Украине. Похоже, пока что выход жидов на фронты Украины откладывается, у пейсатого племени новые проблемы. В общем, &quot;Издохни Израиль, издохни Америка!&quot;.
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12 час.

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