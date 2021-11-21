В четырех населенных пунктах страны выбрали новых примаров

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представляет предварительные результаты новых местных выборов мэра города Купчинь Единецкого района, села Каменка, Глодянского района, села Паланка, района Штефан-Водэ, села Негурений Векь Унгенского района.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представляет предварительные результаты новых местных выборов мэра города Купчинь Единецкого района, села Каменка, Глодянского района, села Паланка, района Штефан-Водэ, села Негурений Векь Унгенского района.
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