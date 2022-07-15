Депутат Романов получил у властей разрешения на выкуп дачи Чернова в собственность Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов направил запрос в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина на выкуп Дачи Чернова в собственность Санкт-Петербурга.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов направил запрос в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина на выкуп Дачи Чернова в собственность Санкт-Петербурга.
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