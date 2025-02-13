Трамп заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине

Стороны значительно продвинулись к разрешению украинского кризиса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
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