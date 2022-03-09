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Бюджетный смартфон Honor 8X получит новую платформу Qualcomm

Бюджетный смартфон Honor 8X получит новую платформу Qualcomm

Очередной недорогой смартфон Honor получит платформу Qualcomm. Согласно данным Geekbench, готовящаяся к выходу модель Honor X8 будет основана на Snapdragon 680.

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