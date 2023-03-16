Минобороны: артиллеристы группировки «Юг» уничтожили под Марьинкой позиции САУ «Гвоздика»

Российские военные уничтожили у населенного пункта Марьинка в ДНР огневые позиции Вооруженных сил Украины, с которых стреляли из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а на Авдеевском направлении вскрыли временный пункт их дислокации.