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Минобороны: артиллеристы группировки «Юг» уничтожили под Марьинкой позиции САУ «Гвоздика»

Минобороны: артиллеристы группировки «Юг» уничтожили под Марьинкой позиции САУ «Гвоздика»

Российские военные уничтожили у населенного пункта Марьинка в ДНР огневые позиции Вооруженных сил Украины, с которых стреляли из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а на Авдеевском направлении вскрыли временный пункт их дислокации.

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