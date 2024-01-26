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Oxford school shooter Ethan Crumbley won't testify in mother's trial

Oxford school shooter Ethan Crumbley won't testify in mother's trial

The judge in the manslaughter trial of Jennifer Crumbley said Friday she will bar Crumbley's son and convicted Oxford school Michigan shooter from testifying in the case because he intends to plead the Fifth Amendment.

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