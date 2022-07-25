Власти Сургута рассказали, как жители могут отстоять стихийный водоём при застройке 30-го микрорайона 

Жители 30-го микрорайона, где компания «Северные строительные технологии» планирует построить несколько жилых кварталов, обратились в администрацию города с просьбой сохранить стихийный водоём.
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