💔 «Крики боли были слышны»: В Симферополе сбили и оставили умирать бездомного пса Дружка Как отмечает волонтёр Эльвира Савина, чудовищный случай произошёл на улице Мате Залки.
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