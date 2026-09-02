Губернатор Василий Анохин рассказал о введении нового предмета для смоленских старшеклассников

Губернатор Смоленской области: Школа должна давать не только знания, но и возможность понять, как применить их в реальной жизни С сентября для учеников 10-11 классов школ Смоленской области введут новый предмет «Обучение служением.
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