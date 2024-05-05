Войну на истощение России не выиграть: Три источника пополнения ВСУ и одно возможное решение

В иностранных СМИ всё чаще пишут о том, что Россия не меняла своей стратегии с зимы 2022 года. Москва делает ставку на истощение ВСУ, причём в меньшей степени на передовой и намного больше — в западных обществах.
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