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Петербургский дневник

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В Петербурге детский сад выплатил ребенку 300 тысяч рублей за травму на детской спортивной площадке

В Петербурге детский сад выплатил ребенку 300 тысяч рублей за травму на детской спортивной площадке

Девочку оставили без присмотра Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства, направленного на защиту прав несовершеннолетних, передали в пресс-службе ведомства.

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