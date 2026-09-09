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Регионы России

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Захарова охарактеризовала новые западные санкции против РФ как «сумасшедший принтер»

Захарова охарактеризовала новые западные санкции против РФ как «сумасшедший принтер»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о бесполезности и вреде новых санкций Запада против России, назвав западные страны «сумасшедшим принтером», который продолжает безумно отчаиваться и штампует все больше ограничений.

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