Захарова охарактеризовала новые западные санкции против РФ как «сумасшедший принтер»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о бесполезности и вреде новых санкций Запада против России, назвав западные страны «сумасшедшим принтером», который продолжает безумно отчаиваться и штампует все больше ограничений.
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