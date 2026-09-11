Кто связал джемпер с буквами "СССР" Лаврову?

«Слабоумие и отвага — хорошая штука». Основательница бренда SelSovet о свитере для Лаврова и стиле россиян за границейЕкатерина Варлакова создала челябинский бренд одежды, изделия которого носят Константин Хабенский, Ксения Собчак и герои сериала «Слово пацана».
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