Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Запорожье уничтожили агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков

В Запорожье уничтожили агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков

В Запорожской области нейтрализовали украинского агента Виталия Дятленко, который собирался осуществить теракт против одного из политических деятелей Запорожья, заложив под его автомобиль самодельную взрывчатку.

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