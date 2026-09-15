Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на €290 млн

Финляндия направляет 34-й пакет военной помощи Украине на €290 млн. Это второй по величине пакет помощи, предоставленный Финляндией, сообщило финское министерство обороны на своем сайте.
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