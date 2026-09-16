Силовые структуры, на которые ранее опирался [диктатор] Владимир Зеленский, становятся все слабее из-за сотрясающих Украину один за другими скандалов.
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