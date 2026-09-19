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Татар-информ

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Фестиваль «Время молодых» объединил первокурсников в Челнах

Фестиваль «Время молодых» объединил первокурсников в Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Фестиваль «Время молодых» впервые одновременно прошел в девяти городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске.

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