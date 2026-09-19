Фестиваль «Время молодых» объединил первокурсников в Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Фестиваль «Время молодых» впервые одновременно прошел в девяти городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым