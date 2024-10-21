В Судане может потерпеть крушение грузовой самолет, на борту которого могут находиться россияне

В Западном Судане произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность международного сообщества. Грузовой самолет, предположительно принадлежавший Судану, был сбит над территорией, контролируемой повстанческими группировками, Силами быстрого реагирования.
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