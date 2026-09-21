Челябинцы отметили Рождество Богородицы конкурсом ремесел

21 сентября православные верующие встречают один из главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.
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