Суд заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии