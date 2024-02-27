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Суд заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова

Суд заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ.

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