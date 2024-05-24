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Крымское информационное агентство

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«Женщины редко ошибаются, 90% их подозрений обоснованы» — крымский детектив

«Женщины редко ошибаются, 90% их подозрений обоснованы» — крымский детектив

В Крыму, как и в других регионах, услуги частных детективов востребованы. О том, с какими запросами чаще всего обращаются к нему крымчане и о самых запоминающихся делах, рассказал частный детектив Антон Владимирович в интервью «Крымской газете».

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