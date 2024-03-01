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Годовщина авиакатастрофы в Сочи, из-за которой могли потерять жизни 161 человек

Годовщина авиакатастрофы в Сочи, из-за которой могли потерять жизни 161 человек К рейсу в Оренбург 1 марта 1980 года готовится авиалайнер Ту-154 авиакомпании Аэрофлот.

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