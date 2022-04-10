Три низководных моста затопило в Тульской области

Подтопление одного низководного моста произошло утром 10 апреля в селе Николо-Гастунь в Белевском районе Тульской области и двух — в городе Чекалин и селе Мишнево в Суворовском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.