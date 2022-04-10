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Три низководных моста затопило в Тульской области

Три низководных моста затопило в Тульской области

Подтопление одного низководного моста произошло утром 10 апреля в селе Николо-Гастунь в Белевском районе Тульской области и двух — в городе Чекалин и селе Мишнево в Суворовском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

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