Санузел в хрущевке: как законно увеличить площадь с 2 до 4 метров

Максимально задействовали все пространство О проекте: Двухкомнатная хрущевка 1958 года в городе Пушкин; Общая площадь квартиры 52,9 м², кухня 7 м²; Дизайнер проекта Лана Александрова; Ремонт выполнен для мамы-пенсионерки; Квартира находится на последнем этаже; Срок эксплуатации после ремонта — 2 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии