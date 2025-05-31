Прогноз погоды в Крыму на 31 мая В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +19 и пасмурноВ Евпатории +21 и небольшой дождьВ Черноморском +21 и ясноВ Джанкое +24 и небольшой дождьВ Ялте +19 и небольшой дождьВ Алуште +21 и небольшой дождьВ Керчи +20 и небольшой дождьВ Ар.