Военное обозрение

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Офицер «Азова»: Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов

Офицер «Азова»: Самая большая проблема Украины – под Бахмутом мы теряем своих лучших бойцов

Украинские военнослужащие после потери прямой связи бахмутского гарнизона с Константиновкой прямо говорят о том, что дни украинских войск в Бахмуте (Артёмовске) сочтены.

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